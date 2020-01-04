2020-01-04T14:23:48+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска лишился сотен тысяч рублей из-за фальшивых работодателей

Мужчина в надежде получить работу отправил им копию паспорта и последовал инструкциям в мобильном банке
Роман РЫЖИКОВ
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Не ведитесь на уловки мошенниковНе ведитесь на уловки мошенниковФото: Роман РЫЖИКОВ
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В новом году житель Рыбинска попался на старую удочку мошенников. Мужчина следовал инструкциям незнакомцев и лишился 268 тысяч рублей. 56-летний пострадавший всего лишь хотел получить работу…

Мужчина рассказал полицейским, что ему на сотовый позвонили неизвестные и предложили работу. Звонившие попросили рыбинца прислать им копию паспорт, а потом и вовсе убедили его совершить несколько операций в мобильном банке, после чего мужчина обнаружил пропажу крупной суммы.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорят в полиции.

Напоминаем: ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои персональные данные и не передавайте денежные средства ни под каким предлогом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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