Ярославна устроила пьяное ДТП перед Новым годом и чуть не погубила мужчину

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:34:01+03:00

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Перед судом предстанет жительница Ярославля, которая в конце декабря устроила жуткую аварию. Женщина за рулем «Хендай Солярис» влетела во встречную «Ладу Гранту». ДТП произошло 28 декабря 2018 года на улице Гагарина.

В результате аварии водитель отечественной легковушки серьезно пострадал, а судмедэкспертиза показала, что женщина за рулем иномарки была пьяна. На нее завели уголовное дело, которое уже передано в суд с утвержденной прокуратурой обвинением.

- В соответствии с ч. 2 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU