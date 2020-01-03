«Бронепоезд» встретил новый год сухим «Шампанским»

3 Янв. 2020 2020-01-03T21:00:55+03:00

В первом матче 2020 года ярославцы на льду «Арены-2000» переиграли «Амур», не пропустив в свои ворота ни одного гола

Изменить размер текста: A A

Начало нового года для нашего «бронепоезда» выглядело как бы продолжением новогодних праздников. Год только-только начался, а игровой тонус у игроков еще только просыпается. Активности в действиях наших ребят было хоть отбавляй, а вот с эффективностью не очень.

Весь первый период «бронепоезд» провел фактически в чужой зоне в непрерывных позиционных атаках, которым, впрочем, очень не хватало осмысленности для партнеров и непредсказуемости для соперников. Атак было много, гости с большим трудом отбивались и до первого перерыва дважды остались в меньшинстве.

Вот именно в минуты большинства стало заметно, что «бронепоезд» еще не набрал скоростей. Все получалось как-то затянуто, что облегчало заботы гостям, самоотверженно отстаивавшим подступы к своей «рамке», кипер в которой был безукоризнен до последних минут игры. Надо отметить, что защита «Амура» работала настолько цепко, что за все 60 минут не допустила ни одного ляпа и, тем более, пропуска «один в ноль» на свои ворота. «Амур» просто играл «вторым номером» в расчете на счастливый случай, который позволит организовать быструю контратаку, где и забивай.

Этот расчет, однако натолкнулся на встречный счастливый случай в лице нашего кипера Александра Лазушина, которому партнеры время от времени предоставляли «счастливый случай» показать свой класс. Сразу нужно отметить, что Александр во всех «счастливых случаях» со стороны «Амура» сумел, иногда с помощью своей подруги «рамки», ликвидировать неприятельские наскоки, хотя по мере роста их числа становилось тревожно, ибо не выручи кипер, кто будет спасать «бронепоезд»? Ведь даже «лишнего» ярославцы разыграть не могут.

Все же впереди у нас как всегда был очень активен Николай Коваленко. Именно у него был в середине 3-го периода реальный шанс забить. Но против трех клюшек и щитка вратаря не получилось.

То, что не получилось у Николая, все же на 56-й минуте получилось у Магнуса Пяярви, оказавшегося почти в той же позиции перед вратарем. Но на сей раз какой-то миг не было чужих клюшек и Магнус в касание перебросил шайбу через щиток кипера гол! Однако радость пришлось сдерживать почти пять минут. «Амур» запросил видеопросмотр насчет игры высоко поднятой клюшкой. Долго судьи изучали записи, потому что наброшенная по воздуху к воротам гостей шайба вроде бы была подправлена Антоном Ландером. Вот этот нюанс и изучали судьи, связываясь с центром в Москве. Магнус забил без помарок и нарушений, а вот в воздухе над головами. В конце концов судьи пришли к выводу, что даже при ненаблюдаемом касании шайбы клюшкой Ландера не было никаких действий, которые повлияли на взятие ворот – Хороший гол!

Вот теперь можно радоваться. Но только голу, потому что гости делают отчаянную попытку спасти игру, снимая вратаря. За этот «счастливый случай» их на последней минуте поблагодарил наш новенький Владимир Ткачев, с красной линии точным броском по пустым воротам поставивший победную точку. Все! Можно пить сухое шампанское за «сухую» победу. «Локомотив» - «Амур» - 2:0(0:0;0;0; 2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU