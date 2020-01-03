2020-01-03T19:07:29+03:00
Происшествия

Наполнила тележку и вывезла: в Тутаеве задержали подозреваемую в краже

По факту случившегося заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сотрудниками уголовного розыска была установлена не работающая 36-летняя подозреваемая.Сотрудниками уголовного розыска была установлена не работающая 36-летняя подозреваемая.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Тутаеве обратилась директор одного из продуктовых магазинов города. Женщина рассказала, что неизвестная женщина открыто похитила из торгового зала целую тележку продуктов. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска была установлена не работающая 36-летняя подозреваемая, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области. - Установлено, что находясь в торговом зале, женщина наполнила тележку продуктами питания, после чего незаметно вывезла ее из магазина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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