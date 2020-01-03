За ночь в Рыбинске две машины угодили в яму, вырытую коммунальщиками

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:30:02+03:00

Многие жители Рыбинска считают, что инцидента могло не произойти, если бы коммунальщики должным образом огородили препятствие. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.

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В Рыбинске на улице Герцена в ночь на 3 января несколько легковых автомобилей провалились в яму, которую выкопали коммунальщики. Фотографии с места ЧП попали в сеть

- Место раскопки на улице Герцена, где вчера устранили аварию на водопроводной линии, уже засыпают, - прокомментировали в пресс-службе «Северного водоканала».

Многие жители Рыбинска считают, что инцидента могло не произойти, если бы коммунальщики должным образом огородили препятствие.

ИСТОЧНИК KP.RU