Пассажир погиб на месте: ночтью под Ярославлем произошло страшное ДТП

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:40:23+03:00

Автомобиль вылетел в кювет, после чего врезался в деревья и опрокинулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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В Ярославле 2 января на 4 километре Прусовской автодороги около 23 часов ночи произошло ДТП с участием внедорожника «Ленд Ровер». Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина врезалась в деревья и опрокинулась. За рулем иномарки находился 49-летний мужчина.

- В результате ДТП 47-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе полиции региона. - Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. За совершение преступления ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU