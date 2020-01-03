Пассажир погиб на месте: ночтью под Ярославлем произошло страшное ДТП
В Ярославле 2 января на 4 километре Прусовской автодороги около 23 часов ночи произошло ДТП с участием внедорожника «Ленд Ровер». Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина врезалась в деревья и опрокинулась. За рулем иномарки находился 49-летний мужчина.
- В результате ДТП 47-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе полиции региона. - Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. За совершение преступления ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU