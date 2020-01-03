2020-01-03T13:03:21+03:00
Общество

Ярославец украл в одном из колледжей города радиаторы отопления

Сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Злоумышленник в течение трех ночей проникал в здание и похищал батареи, пользуясь тем, оно законсервировано и недостаточно охраняется.Злоумышленник в течение трех ночей проникал в здание и похищал батареи, пользуясь тем, оно законсервировано и недостаточно охраняется.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле завершено расследование уголовного дела о краже из учебного корпуса колледжа. В сентябре 2019 неизвестные проникли внутрь и похитили радиаторы отопления на общую сумму более 58 тысяч рублей.

- Злоумышленник в течение трех ночей проникал в здание и похищал батареи, пользуясь тем, оно законсервировано и недостаточно охраняется, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - По подозрению в совершении преступления полицейскими установлен и задержан 31-летний мужчина, который признал свою вину в полном объеме.

Подсудимый рассказал, что сдал радиаторы в пункт приёма лома, а вырученные деньги потратил. Теперь мужчина ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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