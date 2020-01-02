2020-01-02T23:07:56+03:00
Общество

Мэрия Ярославля рассказала, что город вычищен от снега

А вы видели на дорогах города 46 снегоуборочных машин?
Екатерина РЯБЦЕВА
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Новогодняя ночь выдалась по-настоящему снежнойНовогодняя ночь выдалась по-настоящему снежнойФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В мэрии рассказали, что коммунальные службы успешно ликвидировали последствия снегопада и гололед, который образовался из-за перепада температур.

— В ночь на первое января в уборке города было задействовано 46 единиц техники и 87 дорожных рабочих. Во всех районах в течение дня проводились и продолжают проводиться работы по уборке улично-дорожной сети, обработке тротуаров, прибордюрной части и остановочных комплексов противогололёдными материалами для безопасного передвижения жителей, — поделился директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

2 января, в четверг, уборка продолжилась.

Если у вас есть вопросы к работе коммунальных служб, звоните в ЕДДС по телефону +7 (4852) 40-40-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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