Мэрия Ярославля рассказала, что город вычищен от снега

2 Янв. 2020 2020-01-02T23:07:56+03:00

А вы видели на дорогах города 46 снегоуборочных машин?

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В мэрии рассказали, что коммунальные службы успешно ликвидировали последствия снегопада и гололед, который образовался из-за перепада температур.

— В ночь на первое января в уборке города было задействовано 46 единиц техники и 87 дорожных рабочих. Во всех районах в течение дня проводились и продолжают проводиться работы по уборке улично-дорожной сети, обработке тротуаров, прибордюрной части и остановочных комплексов противогололёдными материалами для безопасного передвижения жителей, — поделился директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

2 января, в четверг, уборка продолжилась.

Если у вас есть вопросы к работе коммунальных служб, звоните в ЕДДС по телефону +7 (4852) 40-40-40.

ИСТОЧНИК KP.RU