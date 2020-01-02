Мэрия Ярославля рассказала, что город вычищен от снега
В мэрии рассказали, что коммунальные службы успешно ликвидировали последствия снегопада и гололед, который образовался из-за перепада температур.
— В ночь на первое января в уборке города было задействовано 46 единиц техники и 87 дорожных рабочих. Во всех районах в течение дня проводились и продолжают проводиться работы по уборке улично-дорожной сети, обработке тротуаров, прибордюрной части и остановочных комплексов противогололёдными материалами для безопасного передвижения жителей, — поделился директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
2 января, в четверг, уборка продолжилась.
Если у вас есть вопросы к работе коммунальных служб, звоните в ЕДДС по телефону +7 (4852) 40-40-40.
ИСТОЧНИК KP.RU