В Ярославской области уволили главного гаишника Сироткина

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:50:23+03:00

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Главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина уволили из полиции. Слухи об этом начали ходить после ужасной аварии под Гаврилов-Ямом, но ведомство и сам Сироткин не комментировали ситуацию до недавнего момента.

– Начальник ГИБДД УМВД полковник полиции уволен из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, – наконец-то пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Увольнение случилось в последние дни 2019 года.

Сейчас обязанности главного гаишника исполняет Антон Царев.

ИСТОЧНИК KP.RU