В Ярославской области уволили главного гаишника Сироткина
Теперь его обязанности исполняет Антон Царев
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Главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина уволили из полиции. Слухи об этом начали ходить после ужасной аварии под Гаврилов-Ямом, но ведомство и сам Сироткин не комментировали ситуацию до недавнего момента.
– Начальник ГИБДД УМВД полковник полиции уволен из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, – наконец-то пояснили в УМВД России по Ярославской области.
Увольнение случилось в последние дни 2019 года.
Сейчас обязанности главного гаишника исполняет Антон Царев.
ИСТОЧНИК KP.RU