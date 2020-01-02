2020-01-02T18:19:11+03:00
Общество

И еще «приятных» новостей: в Ярославле увеличились взносы на капремонт

Правительство подписало постановление об этом 7 лет назад
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Новая цена составляет 7 рублей 80 копеек за квадратный метрНовая цена составляет 7 рублей 80 копеек за квадратный метрФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

С 1 января в Ярославле на 5% выросли взносы на капремонт. Новая цена теперь составляет 7 рублей 80 копеек за квадратный метр. И вроде бы повышение незначительное – на 35 копеек, но если учесть, что остальная коммуналка тоже имеет тенденцию увеличиваться, то новость не из приятных.

Кстати, сообщения о повышении нет ни на сайте правительства области, ни на сайте фонда капремонта. Пресс-служба мэрии тоже молчит. Лишь на некоторых домах появились листовки с объявлениями.

Кстати, это повышение было запланировано в 2013 году постановлением правительства. Забыли? Или намеренно оттягивали благую весть?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И еще «приятных» новостей: в Ярославле увеличились взносы на капремонт
1 января в Данилове муж приревновал жену к знакомому, застрелил обоих и себя
Трое жителей Ярославской области приехали на чужой участок и вывезли на Газели металлические изделия
В Ярославле у ТЦ «Космос» загорелся дом
Как спасти свое жилье от воров, если уезжаете на праздники
Ярославца будут судить за организацию борделя
Ярославна взыскала с управляющей компании компенсацию за падение в открытый люк
В Ярославле карманник попался полицейским во время рейда по профилактике карманных краж
У рыбинского лицея ввели одностороннее движение
Школа в Ярославском районе заплатила ученице за моральный вред 50 тысяч рублей
Чтобы дома не сидеть. Куда пойти в Ярославле 1 января
Тысячи ярославцев встретили 2020-й год на Советской площади