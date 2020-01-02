И еще «приятных» новостей: в Ярославле увеличились взносы на капремонт

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:19:11+03:00

Правительство подписало постановление об этом 7 лет назад

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С 1 января в Ярославле на 5% выросли взносы на капремонт. Новая цена теперь составляет 7 рублей 80 копеек за квадратный метр. И вроде бы повышение незначительное – на 35 копеек, но если учесть, что остальная коммуналка тоже имеет тенденцию увеличиваться, то новость не из приятных.

Кстати, сообщения о повышении нет ни на сайте правительства области, ни на сайте фонда капремонта. Пресс-служба мэрии тоже молчит. Лишь на некоторых домах появились листовки с объявлениями.

Кстати, это повышение было запланировано в 2013 году постановлением правительства. Забыли? Или намеренно оттягивали благую весть?

ИСТОЧНИК KP.RU