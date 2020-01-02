2020-01-02T18:03:08+03:00
Происшествия

1 января в Данилове муж приревновал жену к знакомому, застрелил обоих и себя

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Погибшей девушке было 22 годаПогибшей девушке было 22 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый год – это теплый семейным праздник. Но только не для супругов из Данилова. 1 января в их доме произошло чудовищное двойное убийство. 54-летний мужчина приревновал свою 22-летнюю жену к 34-летнему приятелю, застрелил их и пытался застрелить себя, но смог только ранить. Позже он скончался в больнице от ранения.

– По данному факту Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,предусмотренного статья 105 УК РФ, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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