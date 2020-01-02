2020-01-02T15:00:24+03:00
Происшествия

Трое жителей Ярославской области приехали на чужой участок и вывезли на Газели металлические изделия

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В дежурную часть Рыбинска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с его земельного участка в Прибрежном микрорайоне украли металлические изделия.

– Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержаны подозреваемые мужчина 1989 года рождения и двое мужчин 1993 года рождения, жители города Рыбинска, которые перевозили похищенные металлические изделия на автомашине Газель, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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