Трое жителей Ярославской области приехали на чужой участок и вывезли на Газели металлические изделия

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:00:24+03:00

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В дежурную часть Рыбинска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с его земельного участка в Прибрежном микрорайоне украли металлические изделия.

– Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержаны подозреваемые мужчина 1989 года рождения и двое мужчин 1993 года рождения, жители города Рыбинска, которые перевозили похищенные металлические изделия на автомашине Газель, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU