Трое жителей Ярославской области приехали на чужой участок и вывезли на Газели металлические изделия
Возбуждено уголовное дело
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В дежурную часть Рыбинска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с его земельного участка в Прибрежном микрорайоне украли металлические изделия.
– Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержаны подозреваемые мужчина 1989 года рождения и двое мужчин 1993 года рождения, жители города Рыбинска, которые перевозили похищенные металлические изделия на автомашине Газель, – сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU