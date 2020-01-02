В Ярославле у ТЦ «Космос» загорелся дом
Обошлось без пострадавших
ФОТО: "Жесть Ярославль"
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Не успели прогреметь праздничные салюты, как в городе снова заискрился огонек – в Заволжском районе загорелся заброшенный дом. Это случилось около 15 часов на улице Совхозной рядом с домом №6. Недалеко от ТЦ «Космос». Тушить пожар приезжали две машины и 8 человек.
– Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Скорее всего это не было поджогом.
В соцсетях посыпались остроты и остроумия про масленицу и покрышки. Хорошее настроение в рождественские праздники никто не отменял.
ИСТОЧНИК KP.RU