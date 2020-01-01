Ярославна взыскала с управляющей компании компенсацию за падение в открытый люк

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:01:07+03:00

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Люк канализации не был освещен, ограждения не стояло, никаких других предупредительных знаков тоже не было. Поэтому, когда ярославна возвращалась вечером домой, пустоты под ногами она не увидела и провалилась в колодец, который находился у дома. Женщина получила многочисленные ушибы и ссадины, повредила одежду и решила

не оставлять это безнаказанным. Она подала иск в суд о компенсации морального вреда.

- В соответствии с договором управления многоквартирным домом, управляющая компания должна контролировать состояние дворовой канализации в границах эксплуатационной ответственности. Судом установлено, что ливневая канализация построена одновременно с жилым домом, предназначена для его обслуживания, самостоятельным инженерным объектом не является, в связи с чем ответственность за ее содержание лежит на управляющей организации, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге с УК взыскали-таки компенсацию за моральный вред, а также материальный ущерб: утраченный заработок, расходы на лечение и приобретение лекарств, стоимость поврежденной одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU