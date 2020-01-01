В Ярославле карманник попался полицейским во время рейда по профилактике карманных краж

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:16:58+03:00

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39-летний ярославец пошел на дело в самый час пик - рано утром, когда все ярославцы едут на работу. В маршрутке №46 он вытащил из женской сумки кошелек и со своей добычей спокойно вышел на ближайшей остановке. Но на его беду в это время оперативники Дзержинского отдела полиции как раз проводили профилактическое мероприятие по предупреждению карманных краж. Выйдя и маршрутки, злоумышленник сразу попал в руки полицейским,

которым был хорошо знаком по своим прошлым делам. При осмотре у него нашли кошелек стоимостью пять тысяч рублей, в кошельке лежала еще чуть больше тысячи.

- Мужчина признан виновным в покушении на кражу из ручной клади, находящейся при потерпевшей, с причинением значительного ущерба. При назначении наказания судом учтено наличие отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений, отрицательная характеристика из последнего места отбытия наказания, сообщает прокуратура Ярославской области.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU