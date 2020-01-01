2020-01-01T13:10:29+03:00
Общество

Школа в Ярославском районе заплатила ученице за моральный вред 50 тысяч рублей

На девочку упали плохо закрепленные футбольные ворота
Полина Вачнадзе
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Ворота были плохо закреплены и упали на девочкуВорота были плохо закреплены и упали на девочкуФото: Олег УКЛАДОВ
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ЧП в школе произошло весной прошлого года: на 10-летнюю девочку упали футбольные

ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму - сотрясение головного мозга.

- Установлено, что спортивная площадка не соответствовала требованиям, в результате чего создана угроза безопасности жизни и здоровья граждан, использующих спортивную площадку, в том числе детей, - сообщает прокуратура Ярославского района.

Прокуратура в интересах несовершеннолетней вышла в суд с иском о взыскании морального вреда. Суд требования ведомства удовлетворил. С образовательного учреждения взыскано 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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