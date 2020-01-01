Школа в Ярославском районе заплатила ученице за моральный вред 50 тысяч рублей
ЧП в школе произошло весной прошлого года: на 10-летнюю девочку упали футбольные
ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму - сотрясение головного мозга.
- Установлено, что спортивная площадка не соответствовала требованиям, в результате чего создана угроза безопасности жизни и здоровья граждан, использующих спортивную площадку, в том числе детей, - сообщает прокуратура Ярославского района.
Прокуратура в интересах несовершеннолетней вышла в суд с иском о взыскании морального вреда. Суд требования ведомства удовлетворил. С образовательного учреждения взыскано 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU