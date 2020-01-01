2020-01-01T20:32:46+03:00
Общество

Как спасти свое жилье от воров, если уезжаете на праздники

Новогодние дни считаются любимым временем "работы" для преступников
Полина Вачнадзе
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В зоне риска те, кто заранее не позаботился о сохранности своего имущества.В зоне риска те, кто заранее не позаботился о сохранности своего имущества.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Как правило, хозяева квартир и домов уезжают надолго и оставляют свое жилье без присмотра. В зоне риска те, кто заранее не позаботился о сохранности своего имущества.

Сотрудники полиции напоминают, что соблюдение элементарных правил поможет защитить дом от проникновения посторонних.

Первые помощники в этом - хорошая дверь и хороший замок. Чем сложнее ключ, тем труднее взломать замок.

Не следует носить ключи вместе с документами или вещами, которые могут указать на адрес проживания. Если ключ потеряли, как можно скорее смените замки.

Уезжая из дома на несколько дней, не пренебрегайте следующими правилами:

- не сообщайте посторонним о планируемых поездках;

- отлучаясь на длительное время, не оставляйте дома особо ценные вещи, лучше сдайте их на хранение; можно приобрести домашний сейф, установив его в «укромном» месте и надежно прикрепив к полу или стене;

- нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев, поэтому договоритесь с родственниками или соседями, чтобы они забирали почту;

Наиболее надежным видом защиты имущества от преступников, как показывает многолетний опыт, является охрана квартиры или загородного дома с помощью средств сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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