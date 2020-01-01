2020-01-01T13:47:08+03:00
Общество

У рыбинского лицея ввели одностороннее движение

Об этом просили и родители учащихся, и общественники
Полина Вачнадзе
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Эта мера принята для обеспечения безопасности учеников. ФОТО: администрация РыбинскаЭта мера принята для обеспечения безопасности учеников. ФОТО: администрация Рыбинска
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Эта мера принята для обеспечения безопасности учеников. Теперь у территории лицея №2 на участке от улицы Карякинской до улицы Радищева автомобилям разрешено ездить только в одном направлении. Соответствующие знаки установили здесь 31 декабря, посчитав, что новогодние каникулы позволят водителям привыкнуть к новой ситуации на дороге.

- С предложением ввести одностороннее движение выступили родители учеников и представители общественности. Оно позволит снизить интенсивность потока машин и обеспечить безопасность учащихся, которых родители привозят в школу на автомобиле, - пояснил директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Кстати, в какую сторону разрешить движение определяли с помощью мониторинга транспортного потока на этом участке: выяснили, что чаще машины едут в сторону центра, к улице Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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