Чтобы дома не сидеть. Куда пойти в Ярославле 1 января

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:05:42+03:00

В центре города можно потанцевать, покататься на коньках и вспомнить, что спорт - это жизнь

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Несмотря на то, что у многих новогодняя ночь прошла очень активно, это не повод провести 1 января лежа на диване перед телевизором. Тем более, что день сегодня, как на заказ, солнечный, без снега и дождя.

На Советской площади 1 января пройдет «START-ШОУ «2020».

В 14 часов и до 21.00 будут работать ярмарочные ряды с сувенирами, вкусными плюшками и горячими напитками.

В 16.00 стартует новогодняя программа "Новый год в эфире!", а еще пройдут флешмоб-концерт, сэлфи-пати "Сырный лайк", интерактивный перфоманс «От Мороза!» и «Первоянварская лотерея». Все это продлится до 18 часов, после чего, до девяти часов вечера можно будет потанцевать и согреться на Новогоднем танцполе.

С 15.00 до 23.0 открыт сегодня открыт бесплатный каток.

с 17.00 до 21.00 всех ждет спортивно-развлекательная программа "Спорт в каждый двор".

ИСТОЧНИК KP.RU