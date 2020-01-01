Тысячи ярославцев встретили 2020-й год на Советской площади

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту ночь на Советской площади было как никогда многолюдно и весело. Для ярославцев и гостей столицы Золотого кольца подготовили программу «Однажды дважды в Новый год! История неповторимых приключений в стиле дежавю». Горожане в отличном настроении

встречали третье десятилетие 21 века.

Началась праздничная программа в 22 часа с киномультконцерта для юных участников торжества, но это не значит, что взрослые остались в стороне. Новый год - праздник детства, поэтому и большие, и маленькие веселились как могли.

После выступления ярославских коллективов, на сцену вышла певица Маргарита Суханкина, под хиты которой ярославцы отплясывали до самого новогоднего обращения Президента РФ Владимира Путина, которое транслировалось в режиме онлайн на уличных экранах. А потом был бой курантов, грандиозный салют и концерт кавер-группы "Республика".

- Для нас уже стало настоящей семейной традицией встречать Новый год в центре города. Самое главное – потеплее одеться, а праздничное настроение, если его даже и не было, сразу здесь появится. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведёшь! — сказали Елена и Михаил Мамиевы.

Завершился праздник около 3 часов ночи программой ярославских диджеев.

ИСТОЧНИК KP.RU