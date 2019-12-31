Валентна Терешкова поздравила ярославцев с Новым годом

31 Дек. 21:10 2019-12-31T21:10:33+03:00

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Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 Годом и Рождеством Христовым! Атмосфера этих удивительных праздников согревает наши сердца, дарит домашний уют и тепло. В эти дни мы вспоминаем самые яркие события уходящего года. Было немало трудностей, но они сплотили нас. Жители нашего региона доказали, что на Ярославской земле живут неравнодушные люди, настоящие труженики и патриоты своей Родины. Первому русскому театру – Российскому государственному академическому театру драмы им. Ф. Волкова присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия. В фокусе внимания ярославцев – экология и комфортная жизнь в регионе. В наступающем году предстоит решить множество задач, и поэтому нам важно быть сплочённой, единой, сильной командой. В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, героизм и единство советского народа стали примером для всех поколений. Пусть память о войне и дальше помогает преодолевать трудности, служит ориентиром и примером беззаветной любви к Отечеству. С праздником, дорогие друзья! Пусть у каждого будет здоровье и счастье, а в каждом доме и семье будут мир, благополучие, достаток и любовь! Валентина Терешкова Летчик-космонавт СССР

ИСТОЧНИК KP.RU