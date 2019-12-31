31 Дек. 20:53 2019-12-31T20:53:57+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков поздравил горожан с Новым годом:

"Новый год один из самых добрых и любимых праздников, который собирает родных и близких у семейного очага и несет в себе ожидание чуда. Уходящий год принес нам много радостных моментов, в новом году мы вновь строим планы, надеемся, что сбудутся все наши мечты. Я хочу пожелать каждому, чтобы все задуманное сбылось, чтобы радость, здоровье и счастье сопровождали вас на протяжении всего 2020 года. Пусть в наступающем году успех станет постоянным спутником во всех делах, и в каждый дом придут достаток и благополучие! С Новым 2020 годом! "

Новогоднее видеообращение мэра Ярославля Владимира Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU