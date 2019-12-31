Ярославские автопортальцы сняли крутой новогодний флешмоб

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-31T15:25:08+03:00

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-Это не просто новый год, мы переступаем через очередное десятилетие и готовимся встречать юбилей нашего любимого города Ярославля! – говорят организаторы новогоднего флешмоба от Первого ярославского автопортала.

Сообщество автомобилистов в этом году сделало акцент на предстоящем дне города. Машины выстроились в цифры 1010-2020.

- Пусть ваша жизнь будет похожа на сказку и наполнится волшебством, а приятные сюрпризы и чудеса случаются на каждом шагу! – пожелали портальцы горожанам.

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!.Участники Первого Ярославского Автомобильного портала "АВТОПОРТАЛ76.РУ" поздравляют всех с Новым 2020 годом, с новым десятилетием и с юбилеем нашего любимого города Ярославля!

ИСТОЧНИК KP.RU