Ярославские автопортальцы сняли крутой новогодний флешмоб
-Это не просто новый год, мы переступаем через очередное десятилетие и готовимся встречать юбилей нашего любимого города Ярославля! – говорят организаторы новогоднего флешмоба от Первого ярославского автопортала.
Сообщество автомобилистов в этом году сделало акцент на предстоящем дне города. Машины выстроились в цифры 1010-2020.
- Пусть ваша жизнь будет похожа на сказку и наполнится волшебством, а приятные сюрпризы и чудеса случаются на каждом шагу! – пожелали портальцы горожанам.
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!.Участники Первого Ярославского Автомобильного портала "АВТОПОРТАЛ76.РУ" поздравляют всех с Новым 2020 годом, с новым десятилетием и с юбилеем нашего любимого города Ярославля!
ИСТОЧНИК KP.RU