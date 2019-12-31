В Ярославле на Ленинградском проспекте автобус с пассажирами врезался в легковушку
На Ленинградском проспекте в Брагино около 12 часов дня автобус, следующий по маршруту №42 врезался в автомобиль Рено. Водитель общественного транспорта не соблюдал дистанцию и пренебрегал пассажирами, которые находились в автобусе.
Пострадавших нет, но на проспекте образовался приличный затор.
Еще одно ЧП в Дзержинском районе на улице Урицкого случилось сегодня ранним утром – в 5.26. У дома №25 загорелся легковой автомобиль.
– Ликвидация пожара зафиксирована в 5.55, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Огонь повредил 1 метр машины. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU