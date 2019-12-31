2019-12-31T15:10:20+03:00
Происшествия

В Ярославле на Ленинградском проспекте автобус с пассажирами врезался в легковушку

Обошлось без пострадавших
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель автобуса не соблюдал дистанциюВодитель автобуса не соблюдал дистанциюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На Ленинградском проспекте в Брагино около 12 часов дня автобус, следующий по маршруту №42 врезался в автомобиль Рено. Водитель общественного транспорта не соблюдал дистанцию и пренебрегал пассажирами, которые находились в автобусе.

Пострадавших нет, но на проспекте образовался приличный затор.

Еще одно ЧП в Дзержинском районе на улице Урицкого случилось сегодня ранним утром – в 5.26. У дома №25 загорелся легковой автомобиль.

– Ликвидация пожара зафиксирована в 5.55, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Огонь повредил 1 метр машины. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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