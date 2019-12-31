2019-12-31T14:36:32+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз поздравил ребят из детского дома в Ярославле

Руководителем ансамбля УМВД России по Ярославской области «Золотые погоны» посетил музыкальных детей
Роман РЫЖИКОВ
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Ребята из детского дома показали гостям спектакль, спели песни и сыграли на инструментахРебята из детского дома показали гостям спектакль, спели песни и сыграли на инструментахФото: УМВД по Ярославской области
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В преддверии Нового года полицейские посетили Ярославский детский дом музыкально-художественного воспитания. Форму сотрудники сменили на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а с собой взяли сладкие подарки.

Сотрудники информационного центра УМВД России по Ярославской области во главе с заместителем начальника отдела информационного центра Антоном Васильевым, который является руководителем ансамбля УМВД России по Ярославской области «Золотые погоны» так присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз.

Ребята из детского дома показали гостям спектакль, спели песни и сыграли на инструментах.

Полицейские признаются, что такие акции стали уже традиционными и всегда приносят радость не только детям, но и самим сотрудникам

ИСТОЧНИК KP.RU

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