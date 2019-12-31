2019-12-31T13:24:15+03:00
Общество

Из центра Рыбинска за ночь вывезли 650 кубометров снега

Уборка улиц продолжается
Полина Вачнадзе
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Приводятся в порядок тротуары и остановки. ФОТО: администрация РыбинскаПриводятся в порядок тротуары и остановки. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске, как и во всей области, за ночь с 30 на 31 декабря выпало немало снега. Высота сугробов в городе достигла 10 сантиметров, а местами и выше. Впервые в этом сезоне дорожники вышли на полноценную зимнюю уборку.

За ночь с центральных улиц убрали и вывезли 650 кубометров снега. Работали 14 машин спецтехники, в ночное время те трассы, по которым ходит общественный транспорт, расчищали две уборочные автоколонны. Сейчас работает одна, состоящая из пяти автомобилей.

Приводятся в порядок тротуары и остановки. На этот участок брошены четыре трактора, мотособака и 60 дворников.

- Сейчас стоит задача не только расчистить снег с дорог и тротуаров, но и максимально вывезти снежную массу из центра города. За ночь вывезено 650 кубометров снега. Это нормальный зимний объем. Работа продолжается, - рассказал Александр Ермилов, директор МБУ «Управление городского хозяйства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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