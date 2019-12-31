Житель Ярославской области встретит Новый год в спецприемнике из-за долгов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-31T12:59:15+03:00

Он получил 10 суток ареста за неуплату алиментов и уклонение от обязательных работ

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Не очень веселый Новый год ждет жителя Даниловского района. За уклонение от обязательных работ, назначенных судом из-за злостной неуплаты алиментов, мужчину арестовали. Прямо из зала суда он отправился в спецприемник, где встретит 2020-ый год и проведет все праздничные дни.

С 2017 года даниловец должен платить алименты своему трехлетнему сыну, но свои родительские обязанности отец игнорировал. В итоге сумма долга превысила 300 тысяч рублей.

Не раз приставы предупреждали горе-родителя об ответственности за неуплату алиментов, как административной, так и уголовной. Но это не заставило мужчину оказывать ребенку материальную помощь. В начале 2019 года суд назначил даниловцу наказание в виде обязательных работ, но на них должник не явился.

- Судебный пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении за уклонение от отбывания обязательных работ. Суд рассмотрел материалы дела и назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Из зала суда он оправился отбывать наказание, - сообщает пресс-служа УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU