В Ярославле открылась пожарная часть
Новая пожарная часть находится на улице Некрасова, 4б. Когда-то в этом здании находилась первая пожарная часть города, но потом многие годы помещения стояли заброшенными. Теперь же здесь расположилось управление пожаротушения, отремонтированы комнаты личного состава, раздевалки, технические помещения, тренажерный зал.
В новой части и техника новая. Благодаря улучшению условий удалось увеличить численность
дежурного караула. Все это, конечно, обеспечит лучшую организацию тушения пожаров.
Почетное право вручить ключ начальнику части было предоставлено ветерану, полковнику внутренней службы в отставке Виталию Ермакову. Он отметил важность данного события и напомнил, что в будущем году пожарной охране исполнится 370 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU