2019-12-31T12:01:17+03:00
Общество

В Ярославле открылась пожарная часть

Долгое время эти помещения были заброшены
Полина Вачнадзе
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В будущем году пожарной охране исполнится 370 лет.В будущем году пожарной охране исполнится 370 лет.Фото: Мэрия Ярославля
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Новая пожарная часть находится на улице Некрасова, 4б. Когда-то в этом здании находилась первая пожарная часть города, но потом многие годы помещения стояли заброшенными. Теперь же здесь расположилось управление пожаротушения, отремонтированы комнаты личного состава, раздевалки, технические помещения, тренажерный зал.

В новой части и техника новая. Благодаря улучшению условий удалось увеличить численность

дежурного караула. Все это, конечно, обеспечит лучшую организацию тушения пожаров.

Почетное право вручить ключ начальнику части было предоставлено ветерану, полковнику внутренней службы в отставке Виталию Ермакову. Он отметил важность данного события и напомнил, что в будущем году пожарной охране исполнится 370 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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