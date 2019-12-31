2019-12-31T11:51:30+03:00
Звезды

В Ярославской области объявлен конкурс на лучшую фотографию храма в Курбе

Победители получат призы
Полина Вачнадзе
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ФОТО: пресс-служба Ярославской епархииФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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Кто лучше, интереснее, оригинальнее сфотографирует храм Казанской иконы Божией Матери в селе Курба, тот получит призы. Трех победителей определят пользователи социальных сетей: для победы нужно будет набрать как можно больше лайков.

Конкурс на лучшею фотографию храма объявил благотворительный фонд "Белый Ирис". До 14 января нужно разместить снимок в социальных сетях с хештегами #фондбелыйирис #белыйирисказанскийхрам #казанскийхрамкурба #курбафотоконкурс.

Напомним, что не так давно специалисты приступили к консервации храма Казанской иконы, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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