Как в Ярославле будет ходить транспорт в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-31T11:24:07+03:00

Некоторые автобусы не выйдут в рейсы

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Работа пассажирского транспорта в новогодние и рождественские праздники изменится. С 1 января по 8 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию воскресного дня.

В первый день нового года автобус №5 «Красная площадь – Осташинское кладбище», №14 «Богоявленская площадь – Игнатовское кладбище» и №15 «15 МКР – Игнатовское кладбище» ходить не будет.

3 января и 6 января автобусы по маршрутам №35 «Улица Сахарова – Нижний поселок» и №35М «Улица Сахарова – Нижний посёлок» работают по расписаниям субботнего дня;

Просим вас учесть данные изменения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU