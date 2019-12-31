2019-12-31T10:35:23+03:00
Общество

В Ярославской области снегопад продолжится до вечера 31 декабря

МЧС предупредил о возможных опасностях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из-за разницы температур возможен гололедИз-за разницы температур возможен гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Сильный снегопад и мокрые осадки с налипанием сохранятся еще на один день. Синоптики предупреждают жителей области, что метель закончится только к вечеру 31 декабря.

– Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов, затруднением при проведении АВР, увеличением количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, увеличения количества техногенных пожаров, – рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Также возможны обрывы линий электропередач и ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

Будьте осторожны при гололеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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