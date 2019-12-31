Надеясь получить 12 миллионов рублей, ярославская пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-31T10:23:56+03:00

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Заявление в полицию поступило от 71-летней жительницы Дзержинского района Ярославля. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина, якобы сотрудник правоохранительных органов, и сообщил очень радостную весть. Дескать, за ущерб, нанесенный здоровью некачественными БАДами, которые женщина употребляла ранее, положена денежная компенсация. И не копеечная, а целых 12 миллионов рублей!

Не устояла пенсионерка перед соблазном, не заподозрила ничего неладного. На судебные расходы, госпошлины, справки, подтверждащие нанесенный вред здоровью, женщина несколькими транзакциями на указанный неизвестным счет перевела более 627 тысяч рублей.

Но этого злоумышленникам оказалось мало. Он позвонили еще раз и попросили отправить дополнительно 200 тысяч для оплаты услуг инкассаторов. И только тогда женщина поняла, что ее обманывают.

- По данному факту, следственным подразделением ОМВД России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU