2019-12-31T10:14:15+03:00
Общество

Ярославские приставы поздравили детей, чьи родители не платят алименты

А в рождественские праздники они отправятся к воспитанникам детского дома
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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В преддверии Нового года ярославские судебные приставы сходили в гости к детям, родители которых долгое время не платят алименты. Им подарили сладкие подарки.

– Этот маленький праздник, осветивший лица детей широкой лучезарной улыбкой, надолго запомнится не только детям, но и их бабушкам и опекунам, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В Рождество приставы посетят детский дом, где испекут праздничные угощения. Ребята станцуют для них танцы, покажут концертные номера и все вместе отправятся на чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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