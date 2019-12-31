Ярославские приставы поздравили детей, чьи родители не платят алименты

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-31T10:14:15+03:00

А в рождественские праздники они отправятся к воспитанникам детского дома

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В преддверии Нового года ярославские судебные приставы сходили в гости к детям, родители которых долгое время не платят алименты. Им подарили сладкие подарки.

– Этот маленький праздник, осветивший лица детей широкой лучезарной улыбкой, надолго запомнится не только детям, но и их бабушкам и опекунам, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В Рождество приставы посетят детский дом, где испекут праздничные угощения. Ребята станцуют для них танцы, покажут концертные номера и все вместе отправятся на чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU