Ярославские приставы поздравили детей, чьи родители не платят алименты
А в рождественские праздники они отправятся к воспитанникам детского дома
ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:
В преддверии Нового года ярославские судебные приставы сходили в гости к детям, родители которых долгое время не платят алименты. Им подарили сладкие подарки.
– Этот маленький праздник, осветивший лица детей широкой лучезарной улыбкой, надолго запомнится не только детям, но и их бабушкам и опекунам, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
В Рождество приставы посетят детский дом, где испекут праздничные угощения. Ребята станцуют для них танцы, покажут концертные номера и все вместе отправятся на чаепитие.
ИСТОЧНИК KP.RU