2019-12-31T09:40:02+03:00
Общество

Есть вопросы? В Ярославской области открылась горячая линия по работе пригородных автобусов

Здесь можно узнать расписание, а также оставить замечания
Полина Вачнадзе
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Телефон справочной +7(4852)67-40-80. ФОТО: правительство Ярославской областиТелефон справочной +7(4852)67-40-80. ФОТО: правительство Ярославской области
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Напомним, что уже завтра, 1 января, многие пригородные и междугородние автобусы в Ярославской области будут ходить по другому расписанию, а некоторые и вовсе не выйдут на маршруты - начнется тестирование новой схемы движения транспорта. Теперь в регионе 115 маршрутов вместо 146.

Обновленное расписание можно посмотреть на сайте ГБУ ЯО "Яроблтранском, вкладки: "Расписание междугородних и областных автобусов", "Расписание пригородных автобусов".

В тестовый период работает телефон справочной +7(4852)67-40-80. Здесь можно получить информацию о расписании автобусов, маршрутах, льготах и прочем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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