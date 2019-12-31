Есть вопросы? В Ярославской области открылась горячая линия по работе пригородных автобусов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-31T09:40:02+03:00

Здесь можно узнать расписание, а также оставить замечания

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Напомним, что уже завтра, 1 января, многие пригородные и междугородние автобусы в Ярославской области будут ходить по другому расписанию, а некоторые и вовсе не выйдут на маршруты - начнется тестирование новой схемы движения транспорта. Теперь в регионе 115 маршрутов вместо 146.

Обновленное расписание можно посмотреть на сайте ГБУ ЯО "Яроблтранском, вкладки: "Расписание междугородних и областных автобусов", "Расписание пригородных автобусов".

В тестовый период работает телефон справочной +7(4852)67-40-80. Здесь можно получить информацию о расписании автобусов, маршрутах, льготах и прочем.

ИСТОЧНИК KP.RU