В Ярославской области в ДТП с тремя машинами погиб мужчина и пострадала девочка

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-31T09:24:02+03:00

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ДТП произошло сегодня около полуночи на трассе "Москва - Холмогоры" в Переславском районе. По предварительно информации, 62-летний мужчина на "Волге" выехал на встречку, столкнулся с машиной "Фольксваген Пассат", а потом - с "Мерседесом".

К сожалению, водителя ГАЗа спасти не удалось, он погиб на месте аварии. 10-летнюю девочку из того же автомобиля госпитализировали с травмами. Другая пассажирка "Волги", 57-летняя женщина, нуждается в лечении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU