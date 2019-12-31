В Ярославской области в ДТП с тремя машинами погиб мужчина и пострадала девочка
ДТП произошло сегодня около полуночи на трассе "Москва - Холмогоры" в Переславском районе. По предварительно информации, 62-летний мужчина на "Волге" выехал на встречку, столкнулся с машиной "Фольксваген Пассат", а потом - с "Мерседесом".
К сожалению, водителя ГАЗа спасти не удалось, он погиб на месте аварии. 10-летнюю девочку из того же автомобиля госпитализировали с травмами. Другая пассажирка "Волги", 57-летняя женщина, нуждается в лечении.
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU