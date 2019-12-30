2019-12-30T12:53:43+03:00
Общество

Как в новогоднюю ночь будут ездить автобусы в отдаленные районы Рыбинска. Расписание

Для удобства горожан организуют несколько дополнительных рейсов
Полина Вачнадзе
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В новогоднюю ночь будут работать несколько маршрутов. ФОТО: администрация РыбинскаВ новогоднюю ночь будут работать несколько маршрутов. ФОТО: администрация Рыбинска
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Праздничная программа на площади Дерунова в Рыбинске начнется в 23.00. Чтобы жителям города смогли разъехаться по домам, организуют автобусные рейсы из отдаленных микрорайонов.

В новогоднюю ночь будут работать следующие маршруты.

Отправление №1:

- от ПАТП в 22.10 до Буксирной улицы;

- от ПАТП в 22:58 до площади Дерунова;

- от Буксирной улицы в 22:57 до ПАТП;

- от площади Дерунова в 2:00 до Буксирной улицы;

- от площади Дерунова в 3:30 до Буксирной улицы.

Отправление №12:

- от ПАТП в 23:10 до площади Дерунова;

- от Призмы в 22:56 до ПАТП;

- от площади Дерунова в 2:00 до Призмы;

- от площади Дерунова в 3:30 до Призмы.

Отправление №36Т:

- от остановки «Больница №3» в 22:40, 2:45 до площади Дерунова;

- от площади Дерунова в 2:00, 3:30 до остановки «Больница №3».

ИСТОЧНИК KP.RU

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