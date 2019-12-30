Как в новогоднюю ночь будут ездить автобусы в отдаленные районы Рыбинска. Расписание
Праздничная программа на площади Дерунова в Рыбинске начнется в 23.00. Чтобы жителям города смогли разъехаться по домам, организуют автобусные рейсы из отдаленных микрорайонов.
В новогоднюю ночь будут работать следующие маршруты.
Отправление №1:
- от ПАТП в 22.10 до Буксирной улицы;
- от ПАТП в 22:58 до площади Дерунова;
- от Буксирной улицы в 22:57 до ПАТП;
- от площади Дерунова в 2:00 до Буксирной улицы;
- от площади Дерунова в 3:30 до Буксирной улицы.
Отправление №12:
- от ПАТП в 23:10 до площади Дерунова;
- от Призмы в 22:56 до ПАТП;
- от площади Дерунова в 2:00 до Призмы;
- от площади Дерунова в 3:30 до Призмы.
Отправление №36Т:
- от остановки «Больница №3» в 22:40, 2:45 до площади Дерунова;
- от площади Дерунова в 2:00, 3:30 до остановки «Больница №3».
ИСТОЧНИК KP.RU