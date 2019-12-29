«Барсы» расцарапали наш «бронепоезд»

СЕГОДНЯ 00:32 2019-12-29T00:32:01+03:00

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Пожалуй, в этом сезоне для нашего «бронепоезда» самой проблемной командой становятся казанские «барсы» под руководством недавнего наставника «Локомотива» Дмитрия Квартальнова. Сложно объяснять нюансы двух уже состоявшихся между командами матчей, однако факт, что называется, налицо – за две игры ярославцы не забили «барсам» ни одного гола. В первом круге на льду «Арены-2000» команда тогда еще Крейга Мактавиша уступила всухую – 0:4. Ответный матч в Казани вновь для нас с нулевым активом в голах – 0:3.

С первых минут наш «бронепоезд» оказался под жесточайшим прессингом, начисто оставившим ярославцев без какой-либо контригры. За первые 20 минут наши парни фактически ни разу не угрожали воротам соперников, настолько невнятно действовали на льду. Нельзя сказать, что они безвольно сдались, но ничего из наработанного на тренировках у них не получалось.

Правда, было видно, что «барсы» действуют очень плотно и даже жестоко, чтобы отделить наших ребят от шайбы, а заодно и от партнеров. Наши атаки просто задыхались в зародыше, так как ни одного свободного партнера для развития атаки не просматривалось.

Главное, «барсы» были быстрее на каждом участке поля, опережая ярославцев еще до борьбы за шайбу. Возможно, на наших ребятах довлел тяжкий груз напряженного матча с финскими «джокерами позавчера, потребовавший запредельной выкладки, что вместе с переездом мешало показывать свои настоящие скорости. Но и «барсы» тоже давили и непрерывно царапали наш «бронепоезд» острыми выпадами. При этом наша защита не всегда плотно разбирала соперников в зоне ворот Ильи Коновалова, которого «барсы» сумели еще в первом периоде пробить.

Еще тяжелее стало положение «бронепоезда» во втором периоде, когда выяснилось, что у нас даже в большинстве атака не получается. Шайба не находила адресата, а до острых моментов и дело не доходило. К тому же, «барсы» так нагло атаковали ворота Коновалова, что даже вратаря сминали. Таким «макаром» им удалось еще дважды пробить Коновалова, причем, в первый раз шайба в ворота была переправлена коньком, что судьи оставили без внимания, а во втором уже не выручил вратарь, которого Майк Пелино тут же решил заменить и выпустить на лед Александра Лазушина, чтобы встряхнуть команду.

Встряска получилась интересная. В третьем периоде Пелино пошел ва-банк, сняв в большинстве вратаря. За две минуты большинства Лазушин побегал от лавки до своих ворот, а когда штраф закончился, пост № 1 почти 5 минут оставался без кипера. Нечто небывалое. А еще более удивило то, что за эти почти 10 минут «барсы» не смогли поразить пустые ворота «бронепоезда». Ну, конечно, им не позволяли прицельно бросать. А еще и «бронепоезд» понемногу разыгрался и принялся давить на чужие ворота. Хотя это больше напоминало навал, чем стройные атаки. Тем не менее, это было захватывающе интересно для зрителей.

«Ак барс» - «Локомотив» - 3:0(1:0;2:0;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU