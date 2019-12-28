2019-12-28T16:42:22+03:00
Происшествия

В Ростовском районе фура с холодильниками попала в ДТП

Водитель госпитализирован
Полина Вачнадзе
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ДТП произошло сегодня на трассе М-8. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерДТП произошло сегодня на трассе М-8. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП в Ростовском районе на трассе М-8 произошло сегодня, 28 декабря, около 11 часов. Водитель фуры "Вольво", которая перевозила холодильное оборудование, видимо, не справился с управлением и вылетел в кювет.

На место выехали медики, сотрудники госавтоинспекции и четверо спасателей.

В аварии пострадал один человек - водитель грузовой машины, мужчина 1964 года рождения. С травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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