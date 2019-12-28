2019-12-28T16:29:53+03:00
Общество

Руководители ярославской полиции поздравили воспитанников детдома с Новым годом

Дети рассказали гостям, как они живут и напоили их чаем
Полина Вачнадзе
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Маленьким хозяевам полицейские вручили игрушки, конструкторы и сладости. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиМаленьким хозяевам полицейские вручили игрушки, конструкторы и сладости. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Накануне Нового года руководство ярославского УМВД приехало в гости к воспитанникам Климатинского детского дома, что в Ростовском районе. Дети гостей ждали, тем более, что они с людьми в погонах уже хорошо знакомы. Много лет полицейские Ростовского района шефствуют этот детдом, проводят там различные мероприятия, как профилактические, так

и спортивные, и праздничные.

Воспитанники учреждения показали, в каких комнатах они живут, рассказали, как проводят свободное время. Неформальное общение с детьми продолжилось во время концерта подготовленного для гостей маленькими хозяевами дома, а также во время совместного чаепития.

Гости приехали не с пустыми руками. Ребятам полицейские вручили игрушки, конструкторы и сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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