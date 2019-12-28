В новогоднюю ночь ярославцы смогут разъехать по домам на общественном траспорте
Как сообщает МУП "Яргортранс", из-за проведения с ночь с 31 декабря на 1 января праздничных мероприятий на Советской площади, по указанным ниже маршрутам будет организована работа городского пассажирского транспорта. Стоимость проезда останется
прежней, действуют все льготы и проездные документы.
Автобусные маршруты
№4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева»
Богоявленская площадь: 00:30, 01:00, 01:30, 02:05, 02:40, 03:10.
Поселок Куйбышева: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:35.
№6Т «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал»
Следует в объезд по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальская, улице Куропаткова, улице Большая Норская
Торговый переулок:00:45, 02:40.
Фабрика «Красный Перевал»: 01:36.
№12 «Нижний поселок - Торговый переулок»
Торговый переулок: 00:45, 01:55, 03:05.
Торговый переулок: 23:04, 01:19, 02:29.
№13 «Богоявленская площадь – 5 микрорайон»
Богоявленская площадь: 23:41, 00:50, 01:20, 01:48, 02:18, 02:48, 03:16.
5 микрорайон: 23:15, 23:42, 00:11, 01:20, 01.50, 02.18, 02:48.
№18 «Торговый переулок – 15 МКР»
Торговый переулок: 01:06, 03:00.
15 МКР: 01:57.
№19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»
Красная площадь: 00:30, 00:58, 01:25, 01:53, 02:20, 02:48, 03:15, 03:43.
Улица Гудованцева: 23:02, 00:57, 01:25, 01:52, 02:20, 02:47, 03:15.
№21 «Красная площадь – Очапки»
Красная площадь: 00:45, 01:30, 02:15, 03:05.
Очапки: 01:30, 02:15.
№32Т «Торговый переулок – Улица Сахарова»
Торговый переулок: 23:27, 00:39, 01:05, 01:31, 01:57, 02:23, 02:49, 03:15.
Улица Сахарова:23:01, 23:23, 00:39, 01:05, 01:31, 01:57, 02:23, 02:49.
№33 «ПАТП № 1 – Областная больница»
ПАТП №1: 00:15, 00:49, 01:23, 01:57, 02:29, 03:03.
Областная больница: 01:06, 01:40, 02:14, 02:48, 03:20, 03:52.
№41Б «Богоявленская площадь – Улица Индустриальная»
Богоявленская площадь: 22:37, 23:10, 23:40, 00:45, 01:17, 01:59, 02:44, 03:20.
Улица Индустриальная: 22:00, 22:38, 23:10, 23:45, 00:45, 01:20, 02:01, 02:43.
№44К «Торговый переулок – Улица Чкалова»
Торговый переулок: 23:00, 23:25, 00:30, 00:56, 01:21, 01:47, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29.
Улица Чкалова: 22:59, 23:25, 00:30, 00:55, 01:21, 01:46, 02:12, 02:37, 03:03.
№78 «Торговый переулок – 15 микрорайон»
Торговый переулок: 22:42, 00:55, 01:40, 02:50, 03:25.
15 микрорайон: 22:45, 00:42, 01:48, 02:33.
Троллейбусные маршруты
№1 «Ярославль Главный – ЯШЗ»
Ярославль Главный: 00:32, 00:49, 01:05, 01:21, 01:38, 01:54, 02:10, 02:27, 02:43, 02:59, 03:16, 03:32, 03:48.
ЯШЗ: 00:24, 00:40, 00:56, 01:13, 01:29, 01:45, 02:02, 02:18, 02:34, 02:51, 03:07, 03:23, 03:40, 03:56, 04:12.
№5 «Улица Рыкачёва – Ярославль Главный»
Улица Рыкачёва: 01:28, 01:53, 02:18, 02:42, 03:07, 03:32.
Ярославль Главный:00:51, 01:16, 01:41, 02:05, 02:30, 02:55, 03:19, 03:44, 04:09.
№8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок»
Торговый переулок: 00:17, 00:42, 01:07, 01:32, 01:57, 02:22, 02:47, 03:12, 03:37, 04:02.
Улица Волгоградская: 00:55, 01:20, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 04:15, 04:40.
№9 «ЯШЗ – Улица Нефтяников»
ЯШЗ: 00:13, 00:54, 01:13, 01:33, 01:53, 02:12, 02:32, 02:52, 03:11, 03:31, 03:51, 04:10.
Крестобогородская: 23:34, 00:24, 00:43, 01:03, 01:23, 01:42, 02:02, 02:22, 02:41, 03:01, 03:21, 03:40.
ИСТОЧНИК KP.RU