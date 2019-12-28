В новогоднюю ночь ярославцы смогут разъехать по домам на общественном траспорте

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-28T15:49:50+03:00

Время работы некоторых автобусов и троллейбусов будет увеличено

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Как сообщает МУП "Яргортранс", из-за проведения с ночь с 31 декабря на 1 января праздничных мероприятий на Советской площади, по указанным ниже маршрутам будет организована работа городского пассажирского транспорта. Стоимость проезда останется

прежней, действуют все льготы и проездные документы.

Автобусные маршруты

№4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева»

Богоявленская площадь: 00:30, 01:00, 01:30, 02:05, 02:40, 03:10.

Поселок Куйбышева: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:35.

№6Т «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал»

Следует в объезд по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальская, улице Куропаткова, улице Большая Норская

Торговый переулок:00:45, 02:40.

Фабрика «Красный Перевал»: 01:36.

№12 «Нижний поселок - Торговый переулок»

Торговый переулок: 00:45, 01:55, 03:05.

Торговый переулок: 23:04, 01:19, 02:29.

№13 «Богоявленская площадь – 5 микрорайон»

Богоявленская площадь: 23:41, 00:50, 01:20, 01:48, 02:18, 02:48, 03:16.

5 микрорайон: 23:15, 23:42, 00:11, 01:20, 01.50, 02.18, 02:48.

№18 «Торговый переулок – 15 МКР»

Торговый переулок: 01:06, 03:00.

15 МКР: 01:57.

№19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»

Красная площадь: 00:30, 00:58, 01:25, 01:53, 02:20, 02:48, 03:15, 03:43.

Улица Гудованцева: 23:02, 00:57, 01:25, 01:52, 02:20, 02:47, 03:15.

№21 «Красная площадь – Очапки»

Красная площадь: 00:45, 01:30, 02:15, 03:05.

Очапки: 01:30, 02:15.

№32Т «Торговый переулок – Улица Сахарова»

Торговый переулок: 23:27, 00:39, 01:05, 01:31, 01:57, 02:23, 02:49, 03:15.

Улица Сахарова:23:01, 23:23, 00:39, 01:05, 01:31, 01:57, 02:23, 02:49.

№33 «ПАТП № 1 – Областная больница»

ПАТП №1: 00:15, 00:49, 01:23, 01:57, 02:29, 03:03.

Областная больница: 01:06, 01:40, 02:14, 02:48, 03:20, 03:52.

№41Б «Богоявленская площадь – Улица Индустриальная»

Богоявленская площадь: 22:37, 23:10, 23:40, 00:45, 01:17, 01:59, 02:44, 03:20.

Улица Индустриальная: 22:00, 22:38, 23:10, 23:45, 00:45, 01:20, 02:01, 02:43.

№44К «Торговый переулок – Улица Чкалова»

Торговый переулок: 23:00, 23:25, 00:30, 00:56, 01:21, 01:47, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29.

Улица Чкалова: 22:59, 23:25, 00:30, 00:55, 01:21, 01:46, 02:12, 02:37, 03:03.

№78 «Торговый переулок – 15 микрорайон»

Торговый переулок: 22:42, 00:55, 01:40, 02:50, 03:25.

15 микрорайон: 22:45, 00:42, 01:48, 02:33.

Троллейбусные маршруты

№1 «Ярославль Главный – ЯШЗ»

Ярославль Главный: 00:32, 00:49, 01:05, 01:21, 01:38, 01:54, 02:10, 02:27, 02:43, 02:59, 03:16, 03:32, 03:48.

ЯШЗ: 00:24, 00:40, 00:56, 01:13, 01:29, 01:45, 02:02, 02:18, 02:34, 02:51, 03:07, 03:23, 03:40, 03:56, 04:12.

№5 «Улица Рыкачёва – Ярославль Главный»

Улица Рыкачёва: 01:28, 01:53, 02:18, 02:42, 03:07, 03:32.

Ярославль Главный:00:51, 01:16, 01:41, 02:05, 02:30, 02:55, 03:19, 03:44, 04:09.

№8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок»

Торговый переулок: 00:17, 00:42, 01:07, 01:32, 01:57, 02:22, 02:47, 03:12, 03:37, 04:02.

Улица Волгоградская: 00:55, 01:20, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 04:15, 04:40.

№9 «ЯШЗ – Улица Нефтяников»

ЯШЗ: 00:13, 00:54, 01:13, 01:33, 01:53, 02:12, 02:32, 02:52, 03:11, 03:31, 03:51, 04:10.

Крестобогородская: 23:34, 00:24, 00:43, 01:03, 01:23, 01:42, 02:02, 02:22, 02:41, 03:01, 03:21, 03:40.

ИСТОЧНИК KP.RU