2019-12-28T18:42:24+03:00
Общество

Египтянина, турпоездка которого в Ярославль затянулась на несколько лет, вернули на родину

Так что новый год он встретит в теплой стране
Полина Вачнадзе
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Иностранца отправили на родину. ФОТО: УФССП по Ярославской областиИностранца отправили на родину. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Несколько лет назад 38-летний гражданин Египта приехал в столицу Золотого кольца России в качестве туриста на две недели. Но, видимо, ему так здесь понравилось, что он решил задержаться. На несколько лет и без каких-либо документов.

По решению суда мужчина все-таки был оштрафован на две тысячи рублей за проживание в России без специальных бумаг, а также было принято решение о выдворении его из страны.

На этой неделе судебные приставы доставили гражданина Египта в аэропорт Шереметьево в Москве и авиарейсом отправили на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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