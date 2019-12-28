Египтянина, турпоездка которого в Ярославль затянулась на несколько лет, вернули на родину
Так что новый год он встретит в теплой стране
Иностранца отправили на родину. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Несколько лет назад 38-летний гражданин Египта приехал в столицу Золотого кольца России в качестве туриста на две недели. Но, видимо, ему так здесь понравилось, что он решил задержаться. На несколько лет и без каких-либо документов.
По решению суда мужчина все-таки был оштрафован на две тысячи рублей за проживание в России без специальных бумаг, а также было принято решение о выдворении его из страны.
На этой неделе судебные приставы доставили гражданина Египта в аэропорт Шереметьево в Москве и авиарейсом отправили на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU