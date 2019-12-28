2019-12-28T14:19:09+03:00
Звезды

Изменение репертуара Волковского театра в Ярославле не связано с прокурорской проверкой

О этом сообщает пресс-служба Первого русского
Полина Вачнадзе
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ФОТО: пресс-служба театра им.Ф.ВолковаФОТО: пресс-служба театра им.Ф.Волкова
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- Изменения в репертуаре 2019/2020 сезона не имеют связи с проверкой, проведенной органами прокуратуры России по Ярославской области, - сообщается на официальном сайте Театра им.Федора Волкова.

Спектакли «Ревизор», «Без названия», «Месяц в деревне», «Обыкновенное чудо», «Чайка», «Шесть персонажей в поисках автора», «Нам не страшен серый волк» и «Вий» исключены по согласованию с режиссерами-постановщиками. Причин несколько. Первая: уход из труппы занятых в этих постановках актеров и невозможность новых вводов. Вторая:

обновления репертуара и правильная организация учета, контроля за сохранностью и эффективным использованием сценическо-постановочных средств.

При этом, Первый русский подчеркивает, что с прокуратурой театр всегда поддерживает конструктивные отношения. По результатам последней проверки были учтены и устранены все замечания. Возрастную маркировку спектаклей привели в соответствие с действующим

законодательством: «Бабаня» - 18+, «Пушкиниана», «Любовью не шутят» и «Каренин» - 16+. Требований об исключении каких-либо спектаклей из репертуара театра от прокуратуры никогда не поступало, никаких фактов цензурирования творческой деятельности театра не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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