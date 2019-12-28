2019-12-28T11:45:57+03:00
Общество

Дольщикам "Нового Ярославля" выплатят компенсации за непостроенные квартиры

В списке - 10 домов обанкротившегося застройщика "Руф Стайл Констракшн"
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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Это один из самых проблемных объектов в Ярославской области. Дома начали строить в деревне Губцево Ярославского района, но в 2017 году строительство заморозили, а в отношении генерального директора компании возбудили уголовное дело. 10 жилых домов

пополнили список недостроев. Семьи, заключившие 240 договоров долевого участия, остались в "режиме ожидания": достроят - не достроят, выплатят деньги - не выплатят. При этом многие залезли в ипотеку и платили за жилье, которого нет.

– Теперь права этих дольщиков наконец-то будут восстановлены. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков признал невозможность достройки этих домов в трехлетний срок, – рассказал заместитель председателя правительства области Виктор

Неженец.

Расчет стоимости квадратного метра проводит независимая компания-оценщик. Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально. Компенсация не может быть меньше уплаченной стоимости договора долевого участия. Таким образом, дольщики получат возмещение по текущей рыночной стоимости своей недвижимости.

Выплату возмещений гражданам будет осуществлять банк-агент. Оставить заявку можно через специальный сервис на сайте «Фонд214.рф» или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.

ИСТОЧНИК KP.RU

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