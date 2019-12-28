В Ярославле достроят обсервационный корпус перинаталки
Строительство обсервационного корпуса было заморожено в 2011 году на стадии готовности в 78 процентов. Возможность довести дело до конца появилась только сейчас, благодаря помощи правительства Москвы, которое собирается профинансировать окончание строительства.
После того, как здание с техническим этажом и подвалом общей площадью 1200 квадратных метров будет возведено, его реконструируют под реабилитационный центр. Там будут восстанавливаться детки с рождения до 3 лет, имеющие патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Площадь обсервационного корпуса позволяет открыть 30 круглосуточных коек и выполнять 100 амбулаторных посещений в смену.
ИСТОЧНИК KP.RU