2019-12-28T11:08:02+03:00
Общество

В Ярославле достроят обсервационный корпус перинаталки

Он станет реабилитационным центром для детей до 3 лет
Полина Вачнадзе
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Строительство обсервационного корпуса было заморожено в 2011 году. ФОТО: правительство Ярославской областиСтроительство обсервационного корпуса было заморожено в 2011 году. ФОТО: правительство Ярославской области
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Строительство обсервационного корпуса было заморожено в 2011 году на стадии готовности в 78 процентов. Возможность довести дело до конца появилась только сейчас, благодаря помощи правительства Москвы, которое собирается профинансировать окончание строительства.

После того, как здание с техническим этажом и подвалом общей площадью 1200 квадратных метров будет возведено, его реконструируют под реабилитационный центр. Там будут восстанавливаться детки с рождения до 3 лет, имеющие патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Площадь обсервационного корпуса позволяет открыть 30 круглосуточных коек и выполнять 100 амбулаторных посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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