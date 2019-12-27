Судейский «ляп» лишил «Ярославич» победы

СЕГОДНЯ 21:25 2019-12-27T21:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый матч против магнитогорского клуба "Магнитка-Университет" команда Андрея Ноздрина выиграла «всухую», потому повторная игра рассматривалась через призму статистики той встречи. Там ярославцы замучили «студентов» вариативными подачами, а с этим своеобразным экзаменом справиться не удалось.

Можно было ожидать, что «студенты» на пересдачу постараются подготовиться. Надо признать, что в повторной игре у «студентов» уже не было таких серийных провалов на приеме, как это было в первой игре. Урок пошел впрок. Но к такому и тренерам «Ярославича» надо было готовиться и задумать новые задачки «экзаменующимся». А вот ничего новенького наши не извлекли из наработок. В результате «студенты», сведя число своих ошибок к минимуму, до победного конца контролировали первый сет. Вот тут-то пришлось ярославцам прибавить в игре. Сначала прибавили в силовых подачах Сергея Локтионова и Рафаэля Мигела, что позволил четко выиграть второй сет и уверенно вести третий. Причем, в третьем сете на внешне несложных подачах нашего связующего Михаила Вышникова сложилась почти уникальная ситуация, которую можно образно назвать «block by block». Пока Михаил был на подаче, на сетке у нас была сильнейшая группировка блока, о которую раз за разом утыкались атаки «студентов». Счет стремительно вырос до 13:3.Лишь где-то в шестой попытки соперникам удалось преодолеть наш блок. Правда, убаюканные своим блоком ярославцы стали небрежничать и подрастеряли огромное преимущество, но все же дожали «студентов».

Главные события развернулись в четвертом сете, который "Ярославич" должен был брать для полноценной победы в добавок к тому очку, что уже добыли за два выигранных сета. Однако и «студентам» отступать уже было некуда, потому борьба шла за каждый мяч. При этом "Ярославич" провалил старт своими ошибками – 0:4 Пришлось Ноздрину брать тайм-аут, чтобы вернуть команду в боевое состояние. Постепенно, шаг за шагом ( тут уже «step by step») удалось настичь «студентов» и на концовку выйти впереди – 22:21. Решающий момент сета (и матча, видимо) получился решением судьи на вышке, который при счете 23:23 и атаке «студентов» возле вышки определил касание мячом блока Владислава Желтова, хотя касания не было. «Студенты», уступая в росте ярославцам, часто били по пальцам блокирующих дабы хоть так выиграть мяч. Но ярославцы уже приноровились и старались не полностью раскрываться. Так и было у Желтова, который попытался протестовать, но его остановили партнеры, чтобы наказания не последовало. Однако осадок судейского «ляпа» остался и сказался напряженной концовке, лишив "Ярославич" победы.

На тайбрейк "Ярославич" выходил не только измотанным силовой работой на подачах и сетке, что даже вынудило Ноздрина дать в четвертом сете передышку Локтионову, заменив на Лепехина, но еще морально подавленным упущенной победой. Одно начало пятого сета говорило о многом – 0:6. Отыграть такое в укороченном сете вряд ли возможно. А тут даже сил почти не осталось. Тем не менее, в битве с «Магниткой» за две игры у "Ярославича" набрано 4 очка на выезде, что неплохо.

"Магнитка-Университет" (Магнитогорск) - "Ярославич" - 3:2 (25:22, 15:25, 21:25, 29:27, 15:9)

ИСТОЧНИК KP.RU