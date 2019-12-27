В новом году улица Пушкина в Ярославле станет еще более односторонней

СЕГОДНЯ 20:43 2019-12-27T20:43:41+03:00

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Постановление о вводе одностороннего движения на улице Пушкина в Ярославле подписала первый зам мэра Алла Кибец. В новом году от улицы Чайковского до Республиканской можно будет проехать только в одном направлении. Сделано это «в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля».

Отметим, на этом участке улицы действительно затруднено движение из-за припаркованных по обе стороны дороги машин, а проезд в обратном направлении, от Республиканской к Чайковского, есть на параллельной улице Свердлова. Однако это не исключает того, что для жителей Бутусовского поселка могут возникнуть неудобства из-за нововведения.

Так было, например, с новой схемой движения возле ТЮЗа. Многие водители до сих пор ездят по старой памяти, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU