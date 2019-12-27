Валерий Астраханцев лишился поста главы «Единой России» в Переславле из-за «дела Корнилова»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-27T19:01:53+03:00

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Кресло секретаря местного отделения «Единой России» освободил глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. Это связано с «делом Корнилова». После убийства, которое, по версии следствия, совершил бывший депутат, Астраханцев сам подал заявление об уходе.

Помимо этого, главе Переславля объявлено взыскание в виде несоответствия занимаемой должности. Досталось и другим: замечания получили председатель Ярославской облдумы и секретарь регионального отделения «ЕР» Алексей Константинов и его зам Николай Александрычев.

Также заместителю председателя Яроблдумы Антону Капралову и председателю Переславской городской Думы Сергею Корниенко вынесены предупреждения.

Хотя происшествие,не имеет никакой политической подоплеки, от Корнилова моментально открестились, а в Переславль была направлена комиссия Генсовета «Единой России», чтобы изучить ситуацию досконально.

Ранее заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Корнилов сознался в убийстве таксиста Павла Чередникова, чье обгоревшее тело было найдено на остановке в в Троицкой Слободе 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU