Ярославец обокрал знакомую через год после того, как вышел из тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-27T17:33:11+03:00

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Прокуратура Ленинского района Ярославля направила в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя. Мужчина, который вышел из тюрьмы в декабре прошлого года, обвиняется в совершении кражи.

- Преступник отдыхал в компании знакомых в квартире одного из домов по улице Чехова После распития спиртных напитков хозяева квартиры и гости уснули, а злоумышленник похитил из сумочки потерпевшей 11 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

С деньгами мужчина скрылся с места происшествия и потратил их. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU