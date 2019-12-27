2019-12-27T15:02:35+03:00
Общество

В Ярославле ограничат движение транспорта во время рождественских праздников 6 и 7 января

На территориях храмов и монастырей запретят остановку и стоянку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти города просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать правилаВласти города просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать правилаФото: Мэрия Ярославля
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На время религиозных праздников в районе Федоровского собора, Успенского собора и Свято-Введенского Толгского женского монастыря 6 января с 18 часов до 7 января проезд транспорта будет временно ограничен.

Также ограничения коснутся Успенского кафедрального собора, Свято-Введенского Толгского женского монастыря, Богоявленского храма, Крестобогородского храма, храма Никиты Мученика, храма Дмитрия Солунского, Свято-Тихоновского храма, Спасского храма пос. Иваньково, Троицкого храма пос. Норское, Успенского храма пос. Норское, Троицкого храма пос. Смоленское, Яковлевско-Благовещенского храма, храма Ярослава Мудрого, храма Зосима и Савватия в Тверицах, храма Спаса на городу, храма Софии Премудрости Божией, Казанского монастыря, Кирилло-Афанасьевского монастыря, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», храма Владимирской иконы Божией Матери, храма св. Петра Московского, храма целителя Пантелеймона. Там будет запрещена остановка и стоянка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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