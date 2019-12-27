В Ярославской области будут судить фальшивомонетчицу, которая меняла внешность, расплачиваясь подделками

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-27T14:23:40+03:00

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Гражданка ближнего зарубежья приехала в Россию в сентябре этого года. Фальшивыми купюрами она разжилась в интернете и сбывала из в разных городах. В Ярославской области 34-летняя женщина «работала» в Ростовском и Переславском районах – она подозревается в 13 эпизодах сбыта купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Причем, совершая покупки в магазинах, злоумышленница меняла внешность, делала разные прически, чтобы ее труднее было опознать.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятия подозреваемая задержана в Московской области. В ходе обыска по месту проживания обнаружено и изъято 11 купюр с признаками подделки. Эксперты ЭКЦ установили, что данные купюры поддельные, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По фактам сбыта фальшивок возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Подозреваемая уже во всем призналась, суда она дожидается под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU